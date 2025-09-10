Sperlonga, a fine mese arriva l’ANCI Lazio Training Camp 2025

Dal 25 al 27 settembre Sperlonga diventerà il centro del dibattito sul futuro dei territori laziali con l’ANCI Lazio Training Camp 2025, presentato oggi nell’auditorium comunale. L’appuntamento, che negli anni scorsi si era svolto a Ventotene, approda quest’anno nel cuore del centro storico del borgo costiero, con un programma di incontri, workshop e tavoli di confronto dedicati a istituzioni, imprese e comunità.

Il Training Camp si propone come spazio di formazione e dialogo per affrontare le sfide della fase post-PNRR, in vista del nuovo ciclo di programmazione 2028-2034. Innovazione, sostenibilità e coesione sociale saranno i temi cardine di un format rinnovato, che punta a valorizzare il contributo degli amministratori locali insieme a quello di esperti nazionali e internazionali. Una platea ampia e qualificata che include tecnici, agenzie governative, stakeholder e rappresentanti del mondo accademico.

“Il Training Camp 2025 è un’occasione di innovazione e di progettualità strategica per i territori della nostra regione – ha detto soddisfatto Daniele Sinibaldi, Presidente ANCI Lazio- l’obiettivo è accompagnare i comuni del Lazio verso modalità di governo più moderne, valorizzando l’intelligenza artificiale e le tecnologie emergenti, insieme a modelli di crescita sostenibili e inclusivi. ANCI Lazio vuole avere un ruolo centrale nell’attuazione delle politiche di coesione, mettendo a disposizione degli amministratori strumenti pratici per affrontare le sfide del presente e costruire comunità più forti e innovative. Siamo particolarmente lieti che questa edizione si svolga a Sperlonga, che diventerà una vetrina dell’Italia capace di innovare e rinnovarsi”.