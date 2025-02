Sperlonga, affitta appartamento su Subito.it e viene truffato

Ha incassato la caparra per un appartamento in affitto su Subito.it, poi è sparito. Un 34enne di Roma, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Sperlonga per truffa.

Un 38enne, attirato dall’annuncio, aveva versato 650 euro di caparra, ma il contratto di locazione non è mai arrivato. Dopo aver perso i contatti con il sedicente proprietario, ha denunciato l’accaduto.

Le indagini hanno permesso di identificare il responsabile, ora accusato di truffa. Il caso evidenzia i rischi delle transazioni online senza le dovute precauzioni.