Deve scontare oltre 10 mesi per il reato di atti persecutori, per questo i carabinieri della Stazione di Sperlonga, in mattinata, hanno eseguito un’ordinanza d’arresto con la quale è finito in manette un uomo del posto.

Il provvedimento, emesso dalla Procura di Latina, riguarda i fatti avvenuti lo scorso due luglio nei confronti della compagna dell’uomo.