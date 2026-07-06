Sperlonga, bagnanti salvati da due finanzieri e una poliziotta

Due persone in acqua in un mare agitato, il senso del dovere in un giorno di riposo. Nella giornata di ieri, due finanzieri ed una poliziotta liberi dal servizio hanno salvato due ragazzi in difficoltà nel tornare a riva. Nel tratto di spiaggia di Torre Capovento a Sperlonga, a ridosso della scogliera, un 29 enne ed un 30 enne sono stati messi in salvo dal Luogotenente Domenico Pugliese, il Vice Brigadiere Roberto Scanu e la poliziotta Maria Cozzolino.

I finanzieri sono in servizio presso la Compagnia di Fondi diretta dal Capitano Edoardo Gaglione, mentre la Cozzolino è in forza alla Questura di Napoli. Attivata la macchina dei soccorsi, le operazioni di salvamento sono partite subito grazie al senso del dovere dei tre e supporate dal successivo intervento dei bagnini dello stabilimento vicino. Buone le condizioni dei due soccorsi, comprensibilmente provati dalla brutta esperienza, fortunatamente a lieto fine, grazie a tanto altruismo e senso civico.