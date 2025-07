Sperlonga, bambini vengono salvati alla “sorgente” da due bagnini

Alexandro Fiore e GianMichele Testa, due bagnini della Cooperativa Mare Amico di Sperlonga, hanno salvato dei bambini, risucchiati dalla corrente, alla zona “sorgente”, sotto Via del Porto di fronte alla postazione dell’Hotel Aurora e Mayor Hotel.

Ecco il commento dei 2 bagnini sull’accaduto:

“Tutto è iniziato con alcuni bambini di 11 e 10 anni che erano stati risucchiati dalla corrente di risacca della scogliera nonostante i ripetuti fischi di richiamo da parte mia e del mio collega, ci siamo accorti subito della situazione di pericolo ed a quel punto non c’era più tempo da perdere: ci siamo lanciati in mare per raggiungerli e metterli in salvo.

Mentre noi due bagnini ci stavamo occupando del primo intervento, purtroppo anche altre persone adulte, che si trovavano sulla scogliera e altri dietro di noi sulla spiaggia, hanno tentato un soccorso improvvisato. Questo però li ha esposti allo stesso pericolo, diventando anch’essi vittime della corrente di risacca.

Dopo aver messo in salvo i bambini sulla spiaggia, siamo rientrati in mare per soccorrere gli altri bagnanti. Siamo riusciti a portare a riva 3 persone direttamente dal mare, mentre altre due sono risalite dalla scogliera anche grazie all’intervento da terra dell’altro bagnino. In particolare, uno dei signori salvati ha urtato la testa contro gli scogli, ma per fortuna non ha riportato traumi gravi.

Io ho riportato a nuoto 2 signori fino alla riva, mentre il mio collega ha messo in salvo un signore via mare per poi uscire e correre via terra a dare assistenza da sopra la scogliera agli altri signori. Una volta terminato il salvataggio, sul posto sono intervenuti l’ambulanza e i carabinieri per i controlli del caso, ma fortunatamente tutte le persone coinvolte erano già state messe in sicurezza. Ci ha molto colpito la reazione delle persone presenti sulla spiaggia: prima durante il recupero dei bambini, poi al rientro via mare dell’ultimo signore, la folla ha applaudito calorosamente. È stato un momento intenso, che ci ha ricordato quanto sia fondamentale il nostro lavoro e quanto sia importante prevenire i rischi, restando sempre lucidi e preparati anche nelle situazioni più critiche”.