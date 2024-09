Sperlonga, cade dalle scale e batte la testa: anziano al San Camillo

Un grave incidente domestico si è verificato a Sperlonga nel primo pomeriggio di sabato, quando un anziano di 73 anni è precipitato da una scala, sbattendo violentemente la testa. L’uomo, un noto imprenditore locale, è stato trasferito d’urgenza in elicottero al San Camillo di Roma, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto nell’abitazione dell’uomo in via Marco Antonio Colonna, nei pressi del lungomare. Secondo le prime ricostruzioni, il 73enne si trovava su una scala a un’altezza di circa tre metri quando, per ragioni ancora da chiarire, è caduto rovinosamente al suolo, riportando un grave trauma cranico che gli ha fatto perdere conoscenza.

L’allarme è stato immediatamente lanciato e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente. Il personale dell’ambulanza, assistito dai carabinieri, ha rapidamente organizzato una staffetta d’emergenza fino al piazzale di fronte alla stazione dei carabinieri, dove l’elicottero Pegaso attendeva per il trasporto urgente. Per facilitare le operazioni di soccorso, le vie principali sono state temporaneamente chiuse, permettendo un rapido trasferimento del ferito.

L’uomo, noto per essere il titolare di una società di autoservizi che opera nel trasporto urbano a Sperlonga e Fondi, nonché nel noleggio di pullman turistici, è ora sotto stretta osservazione medica a Roma, mentre la comunità locale attende con apprensione aggiornamenti sulle sue condizioni.