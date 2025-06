Sperlonga, denunciato il proprietario di un’azienda agricola

Un uomo di 61 anni, residente nel territorio pontino, è stato denunciato dai carabinieri di Sperlonga e del nucleo ispettorato del lavoro di Latina per non aver valutato i rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti fisici.

L’intervento dell’autorità, che arriva per cercare di contrastare il fenomeno del caporalato, ha visto vagliare la posizione di sei lavoratori, di cui cinque di nazionalità indiana e uno di nazionalità pakistana, che sono risultati completamente in regola sia sul territorio nazionale che per quanto riguarda le varie situazioni contrattuali legate all’azienda presso cui svolgono servizio.

Il titolare, su specifica richiesta dei carabinieri, ha però esibito un documento di valutazione dei rischi privo della valutazione in merito alla voce “microclima”, connesso con le ondate di calore che possono comportare rischi per salute ed infortuni gravi per i lavoratori. Nel medesimo contesto, l’uomo è stato denunciato e sanzionato con una multa di oltre 700 euro.