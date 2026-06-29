Sperlonga, fugge all’alt e aggredisce i Carabinieri: arrestato un 25enne

A Sperlonga, un giovane di 25 anni, residente a Fondi e già conosciuto dalle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di lesioni, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti destinati a verificare l’eventuale assunzione di alcol o sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito da una segnalazione arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, con la quale veniva indicata un’auto che stava attraversando il centro cittadino a velocità elevata. Rintracciato il veicolo, i militari hanno intimato al conducente di fermarsi per un controllo.

Durante le verifiche, però, il giovane avrebbe reagito con violenza, opponendosi all’identificazione e aggredendo i Carabinieri. Nella colluttazione uno dei militari ha riportato lievi ferite, mentre il 25enne è stato successivamente immobilizzato e accompagnato in caserma. Anche negli uffici dell’Arma il suo comportamento sarebbe rimasto particolarmente aggressivo, con minacce rivolte agli operatori.

Considerato il suo stato di agitazione, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Fondi. Qui l’uomo avrebbe rifiutato di sottoporsi agli esami previsti per accertare un eventuale stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol o droghe.

Ultimate le formalità di rito, il 25enne è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Terracina, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.