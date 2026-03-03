Sperlonga, il Pd chiede una commissione d’accesso per le elezioni del 2021

Si riapre il dibattito politico a Sperlonga in merito alle elezioni amministrative del 2021: il PD ha presentato un esposto al Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, chiedendo l’istituzione di una commissione d’accesso agli atti del Comune.
Nell’occhio del ciclone – come riportato anche da LazioTv – vi sarebbero presunte irregolarità relative alle procedure elettorali e alla gestione amministrativa successiva al voto.
Qualora la Prefettura dovesse disporne l’istituzione, la commissione avrebbe il compito di esaminare la situazione amministrativa dell’ente e valutare l’eventuale presenza di criticità.