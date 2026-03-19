Sperlonga, il sindaco Cusani sospeso dopo la condanna

Il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, ha disposto la sospensione per 18 mesi del sindaco di Sperlonga, Armando Cusani, in seguito alla condanna a sei anni di reclusione per corruzione nell’ambito del cosiddetto “processo Tiberio”. Il provvedimento, previsto dalla legge Severino (decreto legislativo 235/2012), rappresenta il terzo atto di sospensione nei confronti dello stesso amministratore. La decisione arriva dopo una sentenza definita molto severa, che ha avuto un forte impatto sul quadro politico e amministrativo locale.

L’inchiesta prende il nome dall’hotel Tiberio, struttura al centro della vicenda giudiziaria. L’edificio era stato realizzato senza titolo edilizio ed è stato successivamente dichiarato insanabile. Oggi è sottoposto a confisca e destinato a entrare nel patrimonio comunale per fini sociali. Con la sospensione di Cusani, la guida del Comune passa alla vicesindaca Lorena Cogodda, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato, prevista per la primavera del 2027, salvo eventuali sviluppi politici. Tra gli scenari possibili, anche se ritenuto poco probabile, c’è quello delle dimissioni della maggioranza consiliare, che porterebbe alla nomina di un commissario straordinario fino alle nuove elezioni.