Sperlonga, incidente stradale tra una autovettura e un camion: due feriti

Incidente stradale a Sperlonga che ha visto coinvolti un’autovettura e un autocarro nella mattinata di oggi. Lo scontro tra i due veicoli è avvenuto in Via Flacca.

L’auto, guidata da un 55enne, ha invaso l’altra corsia, urtando frontalmente il camion proveniente dalla direzione opposta. L’autista dell’autovettura è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Latina, mentre il conducente del camion è stato portato al nosocomio di Formia (LT) dal 118.

Il 55enne è stato poi deferito in stato di libertà per aver rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici e per guida senza patente, in quanto revocata.