Sperlonga, interrogazione sul progetto Murales

Nelle ultime settimane, sono stati decorate le zone di Via Lebina, insieme ad altri punti del centro storico. I murales, in stile cartoon, sono particolarmente appariscenti per dimensioni e per colori utilizzati.

“Il Borgo antico di Sperlonga è l’unica realtà che non necessita di essere valorizzata per rimanere nel cuore di turisti e villeggianti. Quello di cui Sperlonga avrebbe bisogno, invece, è un servizio di trasporto pubblico locale ed extra-urbano adeguato alle esigenze di cittadini e turisti, di una programmazione dell’offerta turistica che non si limiti all’estate, pure quella in verità mancante da anni, ma che traduca in fatti la destagionalizzazione” afferma la consigliera Di Girolamo.

“Lo scopo del progetto che si legge nella delibera – prosegue – è quello di valorizzare il centro storico per avvicinare idealmente il Museo Archeologico Nazionale. Peccato che, appunto, questa vicinanza sia solo ideale, in quanto non esiste neanche in estate una navetta che colleghi il centro urbano all’area archeologica e al Museo, che rappresenta una realtà scollegata dal resto del Paese e non adeguatamente pubblicizzata dall’Amministrazione comunale”.

“Abbiamo presentato un’interrogazione al Sindaco per chiedere cosa preveda nel complesso il progetto dei murales, quali siano i costi e da chi siano stati sostenuti e quando verrà ripristinato il bianco dei vicoli del nostro borgo. Appoggeremo qualunque iniziativa concreta che si muova nella direzione di valorizzare le ricchezze, la storia e la bellezza del nostro paese, purchè – conclude la Di Girolamo – ci siano confronto, gusto e buon senso”.