Sperlonga, lite degenera: denunciate 3 persone. Una aveva una katana

Una discussione degenera a Sperlonga e i carabinieri alla fine denunciano tre persone. Una di loro aveva una katana non dichiarata.

I fatti sono avvenuti ieri, 10 agosto. I militari sono intervenuti per un diverbio tra un 21enne e un 23enne. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati un 39enne residente a Terni per detenzione abusiva di armi e “minaccia aggravata, un 21enne residente a Castellammare di Stabia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, ed un 23enne residente a Sperlonga per minaccia, lesioni personali e calunnia. L’arma è stata sequestrata.