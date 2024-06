Sperlonga, moto contro auto nella notte: centauro in codice rosso

Nella notte tra il 7 e l’8 giugno i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) sono intervenuti sulla Strada Statale 213 Flacca per un grave incidente stradale che ha coinvolto un motociclo e due autovetture.

Il sinistro ha visto coinvolto un motociclo, condotto da un giovane di ventotto anni residente a Minturno, che ha invaso l’opposto senso di marcia, scontrandosi con due automobili. La prima vettura era guidata da un uomo di sessantadue anni di Melito di Napoli mentre la seconda era condotta da un cittadino di settantuno anni residente a Sperlonga.

L’incidente è avvenuto mentre il motociclista percorreva la strada in direzione Sperlonga – Gaeta, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro le due vetture che procedevano nella direzione opposta.

A seguito dell’impatto, il motociclista è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Formia in codice rosso dal personale del 118. Attualmente, il giovane è ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

I Carabinieri stanno effettuando ulteriori indagini per determinare le cause esatte dell’incidente. Nel frattempo, la comunità locale attende aggiornamenti sulle condizioni del motociclista e sull’esito delle indagini.