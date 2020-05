Sperlonga, offende e picchia la moglie: arrestato un 43enne

Aggredisce la moglie, causandole anche delle lesioni, e all’arrivo dei carabinieri oppone resistenza. Per questo un 43enne di Sperlonga è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio risale a ieri, 3 maggio 2020, quando l’uomo, per futili motivi avrebbe offeso, minacciato ed aggredito la compagna di una vita. Dalle prime indagini sembra che non fosse certo la prima volta che la donna era sottoposta ad angherie e vessazioni.

L’arrivo dei militari inoltre non bastato a fargli recuperare la calma, l’uomo si è infatti accanito anche contro gli uomini dell’Arma. Ora è in carcere, in via Aspromonte, a disposizione dell’autorità giudiziaria.