Sperlonga, operai senza contratto nel cantiere: lavori sospesi e sanzione

Due operai privi di contratto di lavoro, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e mancanza del sistema di qualificazione obbligatorio per imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili. E’ questo l’esito del controllo da parte degli agenti del Commissariato di Gaeta in un cantiere edile situato a Sperlonga, sul litorale di Levante.

I poliziotti, accompagnati dagli operatori dell’Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno accertato che l’impresa campana in questione aveva assunto due operai senza nessun tipo di contratto lavorativo. Alla stessa azienda è stata poi riscontrata la mancanza della cosiddetta patente a crediti, che ha portato gli agenti a sospendere qualsiasi attività lavorativa al titolare.