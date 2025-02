Sperlonga, palazzina in costruzione abusiva: il Nipaaf la sequestra

Un terreno di 1.299 metri quadrati, situato nel Comune di Sperlonga, è stato sottoposto a sequestro preventivo dai Carabinieri del N.I.P.A.A.F. del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina. Il lotto, di proprietà di una società con sede a Caserta, era destinato alla costruzione di una residenza con 12 unità abitative, destinate a “case vacanze”, in sostituzione di una vecchia falegnameria. Nonostante l’autorizzazione paesaggistica e la presentazione di una SCIA, le indagini hanno rivelato che il terreno si trova in una fascia di rispetto cimiteriale, zona in cui è vietato qualsiasi intervento edilizio di natura privatistica, comprese le modifiche della destinazione d’uso.

Il progetto, che prevedeva anche la realizzazione di parcheggi e una significativa modifica degli spazi, ha sollevato preoccupazioni per l’aumento del carico urbanistico, configurando una lottizzazione abusiva. Attualmente sono sotto inchiesta l’amministratore della società proprietaria, gli ex comproprietari e il progettista/direttore dei lavori. Il sequestro del terreno dimostra l’impegno delle autorità nel contrastare gli abusi edilizi e nella tutela del paesaggio in un’area di grande valore come Sperlonga.