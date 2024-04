Sperlonga, rissa fra 4 indiani: uno di loro illegalmente in Italia

Sono stati denunciati in seguito ad una rissa 4 cittadini indiani residenti tra Sperlonga e Gaeta.

I quattro individui sono stati coinvolti in una violenta colluttazione avvenuta nella tarda serata del 3 aprile presso l’abitazione di uno dei quattro, il cui movente è ancora oggetto di accertamento.

La rissa ha causato lesioni a due dei rissosi, entrambi trasportati al nosocomio di Terracina per ricevere le necessarie cure mediche.

Tutti e quattro sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata, mentre uno di loro è stato deferito anche per il reato di ingresso nello Stato Italiano in modo illegale.