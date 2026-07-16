Sperlonga, rubano un’auto per rivenderne i pezzi: tre arresti

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Sperlonga per riciclaggio aggravato in concorso. I soggetti, due di 43 anni e uno di 23, tutti residenti in Campania, hanno rubato un’autovettura nel napoletano, l’hanno portata nella loro officina e hanno proceduto allo smontaggio dei pezzi, per poi caricarli su un furgone.

L’auto è stata rinvenuta completamente cannibalizzata, ma non finisce qui: i carabinieri hanno rinvenuto diverse componenti meccanici riconducibili ad altri veicoli, sui quali ora sono in corso ulteriori accertamenti per definirne la provenienza e l’eventuale riconducibilità ad analoghi episodi delittuosi.

L’officina meccanica e la sua area esterna sono state sottoposte a sequestro penale e affidate in custodia giudiziale ad una persona estranea ai fatti. I militari hanno poi proceduto al sequestro dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nell’ambito del prosieguo delle indagini.