Sperlonga, sbatte contro un furgone e rifiuta l’alcol test: denunciato

Sulla Strada Regionale Flacca a Sperlonga, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura guidata da un cittadino di 39 anni, residente a Sonnino, e un autocarro condotto da un 36enne di Sperlonga. Entrambi i veicoli viaggiavano nella stessa direzione quando, per cause ancora da accertare, si sono scontrati, terminando la corsa contro il muro di cinta del cimitero locale.

Durante i successivi accertamenti, il 39enne si è rifiutato di sottoporsi ai test per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale uso di sostanze stupefacenti. Per questo motivo, il 31 luglio, i Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno denuciato l’uomo in stato di libertà per il reato di rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze alcoliche e stupefacenti.

La vicenda è stata resa nota oggi, 1 agosto 2024, dal Maggiore Saverio Loiacono, Comandante della Compagnia Carabinieri di Terracina, con un comunicato stampa diffuso dall’Ufficio Stampa del Comando Provinciale di Latina.