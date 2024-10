Sperlonga, senza patente su un motorino sequestrato: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Sperlonga nel pomeriggio di ieri hanno deferito in stato di libertà per sottrazione di cose sottoposte a sequestro e guida senza aver mai conseguito la patente, un ragazzo di 23 anni del luogo.

Il giovane durante un controllo alla circolazione stradale effettuato dai militari operanti è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore, privo di patente di guida poiché mai conseguita; nello stesso contesto gli operanti hanno inoltre riscontrato che il predetto veicolo era già stato sottoposto a sequestro per analoga violazione del Codice della Strada, nel mese del dicembre 2023, e che il conducente ne era stato nominato custode.

Per quanto sopra, il ciclomotore è stato affidato in giudiziale custodia a un deposito autorizzato.