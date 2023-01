Sperlonga, un nuovo museo per San Rocco di Montpellier

L’associazione Europea Amici di San Rocco nella persona del suo fondatore Fratel Constantino De Bellis sta dando vita ad un nuovo polo museale in onore di San Rocco di Montpellier.

Nel 1999 nasce l’associazione Europea Amici di San Rocco, fondata da Fratel Constantino De Bellis, il sodalizio conta oltre diecimila iscritti, confraternita e, parrocchie, oratori e comunità dove è venerato il Santo pellegrino.

La scelta è ricaduta sulla comunità di Sperlonga, rinomato e bellissimo borgo marinaro sulla costa laziale dove San Rocco è il compatrono della cittadina.

Fratel Constantino, è stato invitato dal sindaco Armando Cusani e con il signor Massimo De Simone , delegato del sindaco alle politiche sociali del comune di per un primo incontro e valutare i luoghi e i tempi per la realizzazione di un polo museale che vedrà protagonista la figura del Santo più venerato al mondo riassunta in opere d’arte di artisti nazionali.

Fratel Constantino, dopo molte proposte di comunità sparse in varie regioni italiane si dice propongo a realizzare il museo proprio a Sperlonga.