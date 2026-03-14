Speronano l’auto della polizia, vettura dei ladri ritrovata a Santa Maria

È stata ritrovata nel primo pomeriggio la vettura utilizzata dai ladri per compiere una serie di furti tra Borgo Sabotino e Borgo Santa Maria, dopo che, nella serata scorsa, avevano speronato una volante della Polizia datasi al loro inseguimento.

Durante la fuga, i malviventi hanno lanciato dall’auto in corsa degli estintori con lo scopo di seminare la volante. Non riuscendoci però hanno arrestato la corsa, azionando la retromarcia e colpendo l’auto della polizia. Feriti i due agenti che erano a bordo, soccorsi poi dal 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso.

Dei banditi nessuna traccia. Hanno abbandonato l’auto, risultata rubata, in uno dei tanti campi agricoli nei pressi di Borgo Santa Maria.

Le indagini continuano per delineare il profilo della banda di ladri che continua a instillare paura tra i residenti della zona a nord del litorale pontino.