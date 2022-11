Speronati da un’auto pirata, muore una 75enne a San Michele

Ha perso la vita, Elda Caiola, la donna di 75 anni che ieri pomeriggio a Borgo San Michele, in periferia di Latina, viaggiava a bordo di una ‘Mercedes classe A’, assieme al marito, quando improvvisamente un’auto pirata li ha speronati facendoli finire contro un albero che costeggia la carreggiata.

Per la signora, trasportata d’urgenza al Goretti, non c’è stato nulla da fare. Il marito invece si trova ricoverato in gravi condizioni sempre presso l’ospedale del capoluogo. La dinamiche e le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Locale intervenuti sul posto, i quali stanno visionando i filmati delle telecamere della zona per capire ed identificare l’autore che ha provocato l’incidente ed è poi fuggito.