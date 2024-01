Spesa della Befana gratis, due denunce a Cisterna di Latina

La Polizia Locale di Cisterna di Latina ha denunciato per la seconda volta in due mesi un uomo di 55 anni e una donna di 28 anni entrambi per furto di generi alimentari.

La pattuglia ha notato una persona simile a un individuo già denunciato lo scorso ottobre per lo stesso reato, alla guida di una Mercedes su Corso della Repubblica.

Decidendo di effettuare un controllo, gli agenti hanno fermato il veicolo e scoperto che si trattava dello stesso soggetto, ma accompagnato da una donna diversa. Incapaci di giustificare la loro presenza a Cisterna e senza scontrini, la perquisizione dell’auto ha rivelato diverse confezioni di tonno, cioccolate, calze della befana, pezzi di parmigiano, gamberi surgelati e confezioni di caffè.

L’origine della merce è stata individuata attraverso le confezioni, collegandola a supermercati a Latina e Cisterna. La conferma è giunta dalla Polizia Locale di Latina, che ha analizzato i filmati di videosorveglianza del supermercato coinvolto.

La merce, del valore di circa 500 euro, è stata sequestrata.