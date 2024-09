Spettacolo della Boxe Latina in centro: il pugilato conquista la città

Un impatto scenico notevole lungo Corso della Repubblica, con lo sfondo di Piazza del Popolo, in un sabato sera ovviamente affollato. Nel cuore della città di Latina, nel cuore del Villaggio Europeo dello Sport,il ring è stato uno degli eventi di maggior richiamo della settimana appena archiviata. Dieci incontri nella riunione interregionale Lazio vs Campania, organizzato dalla Boxe Latina.

Evento della Federazione Pugilistica Italiana, alla presenza di due grandi campioni della storia della boxe Italiana, come Patrizio “Sparviero” Oliva ed Emanuele “Sioux” Blandamura. Parliamo di titoli olimpionici, mondiali ed europei. Il primo a salire sul ring è stato Blandamura, che nell’occasione ha presentato il suo ultimo libro “DENTRO E FUORI DAL RING – Non conto le vittorie, ma le sconfitte che ho vinto”, edito dalla Lab DFG. Un percorso sportivo e umano, in cui Blandamaura mette in evidenza “Il valore formativo del lavoro in palestra, come antidoto alla strada”, come detto l’ex pugile, legittimando la sua figura di testimonial della campagna nazionale antibullismo, di cui la Boxe Latina è partner. Un progetto di un anno, al termine del quale la società pontina, ha ricevuto la certificazione in Senato. Oliva, spettatore d’eccezione, oggi tecnico responsabile della Nazionale Italiana Schoolboy, alla guida dello staff di cui fanno parte anche i maestri della Boxe Latina Rocco Prezioso e Mirco Turrin, ha rimarcato: “Siamo tornati a lavorare alla base del movimento pugilistico, da un’età molto delicata come quella degli Schoolboy che a 13 anni si affacciano sullo scenario internazionale. La Boxe Latina, leader in Italia nel settore giovanile, ha intrapreso da tempo la giusta direzione. E’ sempre un piacere venire da queste parti e collaborare con i maestri Rocco e Mirco”.

Prima dei match una serie di premiazioni, che hanno visto salire sul ring il sindaco Matilde Celentano, l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, oltre a partner della Boxe Latina e il delegato provinciale della Federazione Pugilistica Itaiana, Mirco Turrin, per celebrare insieme, come ogni anno, le imprese dei pugili pontini che si sono contraddistinti a livello nazionale ed europeo: Laura Borella, della Dimension Boxing Team, Campionessa Italiana Under 22 nei 52 kg; Aurora Turrin della Boxe Latina, Schoolgirl 51 kg, Campionessa Italiana e Medaglia di Bronzo agli Europei di Banja Luka in Bosnia Erzegovina; Riccardo Papa della Boxe Latina, Campione Italiano Junior 48 kg; Mattia Turrin, Campione Italiano 57 kg.

“Una serata di grandi emozioni – ha commentato il maestro Mirco Turrin -, che abbiamo regalato alla città, quando siamo vicini ai nostri primi 70 anni di storia della società che rappresentiamo. Ringrazio vivamente l’amministrazione comunale, sempre attenta alla nostra realtà”.

Quanto agli incontri, il bilancio dei cinque atleti della Boxe Latina è di due vittorie (Pietro Marrocco, Mattia Turrin), una parità (Riccardo Papa) e due sconfitte (Emanuele Capozzi, Gabriel Vlad Dram). Mattia Turrin eletto miglior pugile della serata, miglior incontro tra Filippo Seca (Abis) e Carmine Di Dato (FF.OO Marcianise).

I verdetti

SB 44 kg – Simone Beldiman (Life Center) b. Christian Mastracci (Phoenix) p. 3

SB 60 kg – Pietro Marrocco (Boxe Latina) b. Polino Golino (FF.OO Marcianise) p. 3

J 50 kg – Riccardo Papa (Boxe Latina) e Matteo Alberico (Pug. Viterbese) parità

J 60 kg – Nicolas Sciotti Manta (Boxe Volsca) b. Mariano Piccolo (FF.OO Marcianise) p. 3

J 60 kg – Mattia Turin (Boxe Latina) b. Gabriele Paronitti (Pugilistica Italiana) p. 3

J 60 kg – Pio Emanuele Fiorenza (Abis) b. Salvatore Piccolo (FF.OO Marcianise) p. 3

J 60 kg – Domenico Pofi (Life Center) b. Emanuele Capozzi (Boxe Latina) p. 3

E 54 kg – Filippo Seca (Abis) e Carmine Di Dato (FF.OO Marcianise) parità

E 57 kg – Manuel Nappi (Pisanti Team) b. Dennis Lizieri (Pug. Italiana) p. 3

E 63 kg – Andrea Bisaccia (Abis) b. Gabriel Vlad Dram (Boxe Latina) p. 3