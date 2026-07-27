Spiagge libere a Latina, via libera al servizio di salvataggio

Svolta per la sicurezza sul litorale di Latina per la stagione balneare in corso. Attraverso un affidamento diretto per somma urgenza dal valore di quasi 130mila euro (coperto da fondi regionali), il Comune ha assegnato il servizio di assistenza e salvataggio sulle spiagge libere alla società Leone Srl di San Felice Circeo, garantendo la copertura dei presidi fino a settembre. Il provvedimento si è reso necessario dopo che la precedente procedura di gara si era conclusa lo scorso 13 luglio senza la presentazione di alcuna offerta. Per evitare di lasciare i bagnanti senza protezione nel periodo di massima affluenza, il Servizio Demanio Marittimo ha optato per una soluzione modulare: saranno attivate da subito sei postazioni, con l’obiettivo di estenderle fino a un massimo di dieci in base alla disponibilità degli operatori. L’incarico comprende bagnini qualificati, presidi sanitari, due defibrillatori semiautomatici (Dae) e un servizio di guardiania notturna.

A sottolineare l’importanza dell’intervento è intervenuta la sindaca Matilde Celentano:

“Fronteggiare l’esito deserto della prima gara richiedeva tempestività, responsabilità e determinazione. Non potevamo permettere che le spiagge libere del nostro litorale rimassero prive di un presidio essenziale a tutela dell’incolumità pubblica. Attraverso gli strumenti che il nuovo Codice degli Appalti mette a disposizione in casi di somma urgenza, siamo riusciti ad assicurare la presenza dei bagnini per il prosieguo della stagione”.

La prima cittadina ha inoltre ricordato come la carenza di assistenti bagnanti sia un problema diffuso a livello nazionale, ringraziando gli uffici e l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco per il lavoro svolto.

A chiarire l’organizzazione del presidio è stato lo stesso assessore Di Cocco:

“Il modello che abbiamo attivato prevede una base garantita di sei postazioni pronte a partire immediatamente, con la flessibilità di estendere il servizio fino a dieci postazioni in base alle esigenze effettive del litorale. Oltre al personale qualificato, garantiamo anche dotazioni sanitarie e defibrillatori Dae, offrendo così un servizio completo per una fruizione serena del nostro mare”.