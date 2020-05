Spiagge libere aperte dal 29 maggio. Coletta: “Manteniamo le distanze”

Lo ha assicurato il sindaco di Latina, Damiano Coletta, ieri sera durante la diretta Facebook: le spiagge libere del capoluogo pontino saranno aperte dal 29 maggio, così come da indicazioni governative.

Non sarà possibile almeno i primi tempi assicurare però un controllo puntuale. I tempi di un bando che affidi la sorveglianza alle associazioni del terzo settore sono un po’ più lunghi e così, ha detto il primo cittadino: “saremo pronti forse per metà giugno”.

Fino a quel momento l’amministrazione garantirà il controllo con la polizia municipale e la protezione civile, ma non sarà possibile coprire tutte le spiagge libere. “Mi appello ai cittadini – ha detto allora Coletta – per rispettare le distanze in spiaggia, di un metro e mezzo”.

Per quanto riguarda le linee guida per i centri estivi saranno comunicate la prossima settimana. “E’ una battaglia vinta dai sindaci, questa dei centri per bambini e ragazzi, affatto scontata”.