Spiaggia accessibile a tutti: il Comune di Latina si candida all’avviso pubblico regionale

Il Comune di Latina ha approvato una delibera di giunta su proposta dell’assessore Gianluca Di Cocco, candidandosi all’avviso pubblico regionale destinato ai comuni costieri e isolani del Lazio. L’obiettivo è ottenere finanziamenti per la realizzazione di una spiaggia attrezzata per persone con disabilità nel tratto “B” del lungomare di Latina, tra Capoportiere e Rio Martino.

Il progetto prevede l’allestimento di un’area completamente accessibile tramite una rampa e camminamenti in materiale eco-compatibile, inclusivi di ausili per ipovedenti. La spiaggia sarà dotata di:

– Otto postazioni con ombrelloni

– Due spogliatoi,

– Un deposito per ombrelloni,

– Due depositi per sedie job,

– Due bagni chimici,

– Otto sedie job,

– Un defibrillatore.

L’intervento mira a migliorare l’accessibilità e la vivibilità del mare per le persone con disabilità, offrendo presidi per la mobilità e servizi pensati per una balneazione sicura e confortevole.

L’assessore Di Cocco ha evidenziato l’attenzione dedicata alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza:

– Installazione di segnaletica balneare,

– Presenza di una postazione di salvataggio con materiale sanitario e personale qualificato,

– Accessi garantiti grazie alla manutenzione delle strutture esistenti.

Un elemento distintivo del progetto è l’introduzione del dispositivo Seatrac, che consente alle persone con difficoltà motorie di accedere al mare in completa autonomia, creando un modello di spiaggia all’avanguardia.

“Si tratta di un progetto ambizioso – ha dichiarato Di Cocco – fortemente voluto dal sindaco Matilde Celentano sin dall’inizio della nostra amministrazione. Non è solo una questione economica, ma un modo per rivoluzionare il concetto di spiaggia accessibile, creando un modello replicabile lungo tutto il litorale di Latina”.

Con questa iniziativa, il Comune punta a diventare un riferimento nel Lazio per le spiagge inclusive, trasformando l’arenile di Capoportiere-Rio Martino in uno spazio accogliente per tutti.