Spiavano ex dipendenti di Latina attraverso dei “Trojan” nel telefono: cosa sono?

I trojan sono software malevoli che si insinuano nei dispositivi, consentendo l’accesso non autorizzato a dati privati, e in questo caso hanno permesso un controllo illecito su informazioni aziendali e fiscali.

L’inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Milano ha scoperto un’operazione di spionaggio che ha coinvolto otto ex dipendenti di Partesa, ramo logistico del gruppo Heineken, nella sede di Latina. Questi lavoratori, dopo essersi trasferiti in una società concorrente, sono stati monitorati tramite software trojan commissionati da manager Heineken a società di investigazione private come Equalize e Mercury Advisor.

I trojan, installati nei dispositivi dei dipendenti, permettevano di accedere a email, chat e persino a banche dati protette, sfruttando anche la collaborazione di un ufficiale della Guardia di Finanza per ottenere informazioni fiscali.

In questo complesso sistema, che ha portato agli arresti di tre manager e coinvolto 51 indagati, emerge un ampio traffico illecito di informazioni, con implicazioni che toccano interessi politici e contatti persino con servizi segreti stranieri.