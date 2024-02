Spigno, incendio nel capannone di polistirolo: un ferito

Un violento incendio ha scosso la tranquillità della zona industriale di San Gennaro a Spigno Saturnia.

Le fiamme hanno avvolto un capannone di imballaggi di polistirolo, bruciando circa 300 metri quadrati di struttura e generando una densa coltre di fumo nero, risultato della combustione dei derivati del petrolio.

Il rapido intervento del capoturno ha permesso di evitare una tragedia maggiore: all’avvistamento delle prime fiamme, ha immediatamente allertato i colleghi, consentendo loro di mettersi in salvo. Tuttavia, ha riportato ferite e è stato trasportato d’urgenza al nosocomio di Formia per ricevere le cure necessarie.

Le forze dell’ordine, rappresentate dai Carabinieri del N.O.R.M. di Formia, hanno verificato che non vi fossero più persone all’interno della struttura, mentre i vigili del fuoco di Gaeta e Castelforte hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme, impiegate per circa due ore di intensa battaglia contro il fuoco.

Al momento, si sta valutando l’impatto ambientale causato dalla combustione del polistirolo, mentre le cause precise dell’incendio sono oggetto di indagine, con l’ipotesi che lo scoppio di un silos possa essere all’origine del disastroso evento.