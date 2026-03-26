Spillo Altobelli e Schwoch incontrano i tifosi, grande entusiasmo a Latina

Tanta partecipazione e grande entusiasmo per l’incontro con il campione del mondo Alessandro “Spillo” Altobelli e con l’ex bomber della Serie B Stefan Schwoch. L’appuntamento si è svolto ieri, dalle 18 alle 20, nello store di Pulsee Luce e Gas in via Andrea Costa 22. L’iniziativa rientra nel tour nazionale “Fair Play dell’Energia”, progetto nato dalla collaborazione tra Pulsee Luce e Gas e Lega Serie B e sviluppato insieme a Parole O_Stili, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, del rispetto e del fair play.

Durante l’incontro i due ex calciatori hanno dialogato con tifosi e cittadini, raccontando aneddoti della loro carriera e sottolineando l’importanza di comportamenti corretti dentro e fuori dal campo. L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali del presidente della Commissione Personale, Cultura e Sport, Claudio Di Matteo. Al termine dell’appuntamento molti partecipanti hanno avuto l’occasione di scattare foto e chiedere autografi ai due campioni, in un clima di grande partecipazione.