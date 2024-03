Spinte, pugni e danni all’auto dell’ex compagna: arrestato un 50enne a Terracina

Aggredisce l’ex compagna con spinte e pugni sulla spalla, poi non contento le danneggia l’auto rompendo leva del cambio, alette parasole e parabrezza. E’ per questo motivo che i carabinieri della Compagnia di Terracina hanno tratto in arresto un 50enne del posto.

A seguito di un diverbio con la donna, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenza aggredendola prima verbalmente e poi anche fisicamente provocandole lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.