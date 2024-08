“Sport all’Ombra di Circe” si tinge di nerazzurro con Valerio Iafrate

Prosegue la rassegna letteraria “Sport all’ombra di Circe”, inserita nel programma estivo “E… state al Circeo”, organizzata dal Comune di San Felice Circeo e dall’associazione Pro Loco Circeo in collaborazione con la casa editrice Lab DFG.

ll prossimo evento della rassegna si terrà alle ore 21:30 di lunedì 12 agosto presso piazza Lanzuisi, nel centro storico di San Felice Circeo. Per l’occasione verrà proposta la presentazione di “La seconda stella: viaggio nella galassia nerazzurra del ventesimo scudetto”, scritto da Valerio Iafrate, con prefazione di Carlo Cottarelli, per Lab DFG. La presentazione sarà moderata dal giornalista Federico Domenichelli e da Paolo Ghisoni, volto noto di Sky Sport.

IL LIBRO

Con la conquista del ventesimo scudetto della propria storia l’Internazionale Football Club Milano, in tutto il mondo conosciuta semplicemente come Inter, è diventata la seconda squadra italiana a potersi fregiare della doppia stella sulla maglia. Valerio Iafrate parte da questo successo per addentrarsi nelle pieghe dell’interismo, quello strano miscuglio di amore, follia, ironia e pessimismo – forgiato da eventi imponderabili alla vigilia, come il 5 maggio – che contraddistingue ogni tifoso nerazzurro. Ne nasce un viaggio che, partendo dalla fondazione della Beneamata, arriva fino ai giorni nostri, quelli dell’ultimo trionfo.

L’AUTORE

Valerio Iafrate (Arpino, 1970) è docente di “Nuovi modelli di comunicazione nello sport” e “Integrazione dei mass media” all’Università lumsa di Roma. Da inviato e telecronista ha raccontato diverse edizioni dei Giochi Olimpici, dei Mondiali di calcio, del Giro d’Italia, del Tour de France, dei tornei di tennis dello Slam, le NBA Finals, le World Series di baseball e i Super Bowl per La Gazzetta dello Sport, per SkySport e per la RAI. Tra i suoi libri: Uno squalo in rosa (2016); Il thriller Il Cerchio di Venere, con Martha Nunziata (2021, menzione speciale del Premio Casentino); Gli Dei di Olimpia (2021). Con Lab DFG ha pubblicato American Icon (2022) e L’ultimo tiro – Storie di chi non si è arreso a un destino di sconfitta (2023).



PROSSIME DATE

Il quarto ed ultimo appuntamento è fissato per le ore 21:30 di lunedì 26 agosto, sempre in piazza Lanzuisi, con la presentazione di “Vincenzo D’Amico: volevo giocare nella Lazio”, di Gianluca Atlante.