Sport, e-book e creatività: parte dalla Feltrinelli il premio Digital Invictus

Si è svolto oggi, 8 febbraio, presso la libreria Feltrinelli di Latina, il primo degli otto incontri del Premio sportivo digitale “Digital Invictus”, iniziativa promossa dal Comune di Latina, assessorato sport e dedicata alla letteratura sportiva in chiave digitale.

Primo incontro

Ad aprire ufficialmente la competizione è stato il giornalista e scrittore Federico Vergari, che ha presentato il suo libro “Atlante illustrato degli sport inusuali”, riscuotendo grande interesse e partecipazione da parte degli studenti delle scuole medie presenti (Prampolini, Castelnuovo, Da Vinci e Volta).

L’incontro ha visto un coinvolgimento diretto dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi del Comune di Latina, protagonisti di un momento creativo che ha unito sport, immaginazione e lavoro di squadra.

Sap-Hockey

Guidati dall’autore, i giovani partecipanti hanno infatti ideato un nuovo sport di fantasia: il Sap-Hockey.

Su suggerimento del pubblico più giovane, sono state definite regole, punteggio, campo di gioco e materiali. Il Sap-Hockey prevede dieci giocatori per squadra, sette set di gioco e un campo circolare ricoperto di schiuma, con una porta centrale alta e rotonda. Obiettivo: centrare la porta con una palla colpita da una racchetta, affrontando non solo gli avversari ma anche le difficoltà causate dal fondo scivoloso.

Presente all’evento anche l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Andrea Chiarato, che ha ringraziato ragazze, ragazzi e genitori per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrati in occasione del primo appuntamento del premio.

Prossime date

“Atlante illustrato degli sport inusuali” è il primo degli otto libri in gara: il vincitore sarà scelto proprio dall’Agorà e proclamato durante la finale dell’11 giugno, che si terrà all’Imbarcadero di Villa Fogliano.

Il prossimo appuntamento, aperto al pubblico, è fissato per giovedì 27 febbraio alle ore 18, sempre alla libreria Feltrinelli di Latina, con la presentazione del libro “Oltre la striscia”, antologia di racconti firmati da autrici e autori under 35.