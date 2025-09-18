Sport e comunità: Latina pronta a una settimana di eventi

Piazza del Popolo si trasformerà per otto giorni nel cuore pulsante di Latina. Qui sorgerà il Villaggio Europeo dello Sport, spazio aperto a cittadini, famiglie e associazioni che dal 23 al 30 settembre daranno vita a un calendario fitto di appuntamenti.

Non sarà l’unico scenario: la festa si allargherà in tutta la città, dall’isola pedonale al Museo Cambellotti, dal Parco Vasco de Gama alla Piscina comunale, fino a Villaggio Trieste, Zona R6 e Piazza Moro. Non mancheranno anche i momenti di confronto, ospitati nella sala De Pasquale.

La rassegna rientra nella Settimana Europea dello Sport, progetto avviato dalla Commissione Europea nel 2015 per promuovere benessere fisico e mentale attraverso l’attività sportiva. Latina ha scelto di aderire anche quest’anno, coinvolgendo oltre 60 associazioni sportive e diversi enti di promozione.

A presentare l’iniziativa sono stati il sindaco Matilde Celentano e l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, che hanno ribadito la volontà del Comune di valorizzare lo sport come occasione di crescita collettiva. “Lo sport – hanno sottolineato – non è solo competizione, ma partecipazione, salute e inclusione”.