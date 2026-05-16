Sport e inclusione al “Giannandrea”, una giornata contro le discriminazioni

Una domenica all’insegna dell’inclusione: alle ore 11 il Latina Sport Academy e Arcigay Latina Seicomesei, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, lesbofobia, bifobia e la transfobia, daranno vita a Latina presso l’impianto sportivo “Lorenzo Giannandrea” ad una partita all’insegna dell’amicizia per trasmettere un messaggio forte contro le discriminazioni da orientamento sessuale.

Testimonial dell’evento sarà l’europarlamentare Carolina Morace del M5S, Gruppo The Left al Parlamento Europeo, icona del nostro calcio per essere stata protagonista assoluta con la maglia della Nazionale e come c.t. delle Azzurre: dodici scudetti nel suo palmares, dodici volte capocannoniere in serie A, 153 presenze e 105 gol con la maglia della Nazionale, con un mitico poker di reti contro l’Inghilterra allo stadio Wembley.