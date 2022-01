Sport e inclusione sociale, l’avviso pubblico distrettuale

È stato pubblicato l’Avviso pubblico distrettuale finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori del settore, disponibili a sottoscrivere un protocollo di intesa al fine di favorire l’inclusione sociale e il benessere psicofisico attraverso lo sport, di minori di età compresa tra i 6 e i 16 anni, in stato di bisogno e in carico ai servizi sociali.

Le realtà interessate devono avere sede operativa in uno o più Comuni del Distretto LT1 (Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima), essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale o essere iscritte al Registro Regionale delle Società Sportive o al Registro del CONI Lazio, essere in regola con le norme in materia assicurativa e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, avere disponibilità di locali idonei alla pratica sportiva, disporre di personale qualificato.

È possibile presentare domanda in qualsiasi momento: l’Avviso è aperto e non ha un termine prestabilito. L’Associazione che intende presentare richiesta dovrà indicare nel modello di domanda – disponibile sui siti web del quattro Comuni del Distretto – il numero dei minori per i quali è disposta a sostenere gratuitamente l’iscrizione.

La durata del protocollo che sarà sottoscritto in caso di accoglimento della domanda avrà durata triennale.