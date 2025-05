“Sport e Legalità”, incontro con i campioni: venerdì a Formia la convention

ll Dipartimento di Scienze Motorie dell’Istituto Alberghiero di Formia torna a farsi promotore di valori e ispirazione con il convegno “Sport e Legalità – L’individualità nella squadra della società moderna”, in programma venerdì 16 maggio 2025 dalle ore 11:00 alle 13:00.

L’evento rappresenta il momento conclusivo del progetto didattico annuale e coinvolgerà circa 200 alunni delle scuole del comprensorio di Formia, Gaeta e Minturno. Attraverso il racconto diretto di atleti di spicco, il convegno si propone di educare i giovani al senso civico, al rispetto delle regole, all’etica sportiva e alla convivenza civile.

L’albo d’oro dell’iniziativa vanta presenze prestigiose: la squadra di pallavolo di Minturno (Serie C), il Basket Scauri (Serie B), il preparatore fisico Aristide Guerrieri, il campione olimpico Daniele Masala e la leggendaria saltatrice Sara Simeoni.

Per l’edizione 2025, hanno già confermato la propria partecipazione le atlete della Nazionale italiana di beach volley femminile, la saltatrice olimpica Daria Derkach e Nicola Spadea, campione del mondo di surf freestyle 2024.

I loro racconti offriranno agli studenti spunti di riflessione autentici e stimolanti, utili non solo nello sport ma anche nella quotidianità: rispetto per gli altri, spirito di squadra, capacità di affrontare le sfide e impegno per migliorarsi, dentro e fuori dal campo.