Sport e prevenzione: al Centro Ginnastica Pontino focus su bullismo e disagio giovanile

Il Centro Ginnastica Pontino di Via Coletta rafforza il suo impegno sociale ospitando un incontro dedicato al bullismo e al disagio giovanile. Alla giornata hanno partecipato Luca Massaccesi, Presidente Nazionale dell’Osservatorio sul Bullismo e sul Disagio Giovanile e medaglia olimpica di taekwondo, e Celestino Bottoni, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Tributari ed esperto di fiscalità sportiva.

Massaccesi ha evidenziato il ruolo educativo dello sport, lanciando un appello alle famiglie:

“Lo sport è una delle agenzie educative più importanti che oggi esistono in Italia. La famiglia sta perdendo autorevolezza, la scuola è in difficoltà. Viviamo una generazione fragile, ansiosa e spesso sola. Sui social tutto appare perfetto, ma è un’illusione: un algoritmo tiene incollati i ragazzi allo schermo e la dipendenza è paragonabile a quella dalle droghe.”

L’ex atleta ha annunciato anche gli Stati Generali dell’Educazione e della Prevenzione, in programma il 9 ottobre a Roma con AdnKronos e alte cariche istituzionali.

Il direttore sportivo Marco Brignone ha ringraziato gli ospiti, sottolineando come lo sport possa essere un vero strumento di crescita e inclusione per i giovani del territorio.