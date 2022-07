Sport Estate Games, divertimento al Boca Chica e Space Time

Ancora giornate piene di attività si stanno realizzando grazie agli Sport Estate Games di Opes Latina, itineranti sul lungomare.

Il trofeo che coinvolge tutta la Marina di Latina, sta proseguendo incessantemente ogni giorno infrasettimanale con i tornei di briscola, ping-pong, calcio balilla, bocce, play station e tiro al canestro, presso tutti gli stabilimenti aderenti.

Oggi e domani 8 luglio, protagonisti lo Space Time ed il Boca Chica, valevoli come quattordicesima e quindicesima giornata di attività.

Tanto divertimento per tutti, senza esclusioni di età. Il torneo gratuito parte dai 14 anni in su, ma anche i più piccoli sono coinvolti con le prove. Giovani ed adulti si cimentano grazie al carattere goliardico e non impegnativo di games, che sono di facile attuazione e pensati per dare ad ogni stabilimento equa possibilità di adesione.

Per partecipare ai tornei quotidiani, sarà sufficiente iscriversi in loco presso le strutture preposte, oppure inviando un whatsapp al 350 074 4212.

L’iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus, proseguirà fino a tutto luglio.

Partner ufficiali dell’evento, importanti realtà locali: Sport85, Bianchi Assicurazioni, Partesa, Conad, Stratego ed i media Latina Corriere.it., Mondo Radio con Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina.

Per tutte le info seguire i canali social dedicati Sport Estate.