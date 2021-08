Sport Estate Games, domani l’elezione dello stabilimento vincitore

È tutto pronto per la finalissima del progetto Sport Estate Games, attivo da circa un mese e mezzo sul lungomare di Latina, in programma domani 11 agosto presso l’Hotel Mediterraneo.

Dopo l’ultima tappa svoltasi oggi al 5° Kiosco, l’iniziativa verterà al suo momento conclusivo decretando lo stabilimento vincitore tra tutti i 26 in gara sul lungomare di Latina.

Kusi Beach Club, Lido Circello, Tulum by Lido Astura, Arca Enel, Lido del Sandalo, Lido Satricum-Marechiaro, Tropicana Lido, Hotel Miramare, Hotel Tirreno, Gente di Mare, Lido Nolivè, Totem Lido dei Laghi, Blanco Beach, Nusa, Cancun, Piccola Duna, Amarylli, Boca Chica, Space Time, BagnoMarina, Hotel Mediterraneo, Appeal Double View, Hotel Fogliano, Oasi di Ambra – Camping Rio Martino, Quarto Chiosco da Umberto e 5° Kiosko. Ben il 90 % delle strutture ricettive della marina hanno aderito all’iniziativa realizzata da Opes Latina in collaborazione con il Comune di Latina, promossa da Città Sport e Cultura e con il patrocinio di Coni Lazio e Cethegus.

Domani le convocazioni ufficiali che metteranno in sfida tutti i finalisti delle singole discipline. A partire dalle 14:30 comincerà il torneo di play station, alle 15 il calcio balilla, 15:30 briscola, ore 16 le bocce, alle 16:30 ping pong ed alle 17 il tiro alla fune. Dalle 18 in poi, le premiazioni ufficiali per ogni categoria, la premiazione dello stabilimento vincitore ed un omaggio per tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio di festa, in programma musica ed esibizioni alla presenza delle autorità che prenderanno parte all’evento.

“Siamo giunti al momento conclusivo di un lungo progetto che ci ha visto impegnati sul campo per oltre un mese – commenta Daniele Valerio presidente di Opes Latina – ora ci aspetta il gran finale che vuol essere una festa per tutti, come lo spirito degli Sport Estate Games ci insegna. Ringrazio gli sponsor ufficiali dell’evento Bodema, Sport85, Bianchi Assicurazioni e Conad Latina che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa”.