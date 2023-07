Sport Estate Games, dopo BagnoMarina e Camping tappa al Totem

Dopo il grande successo delle due scorse edizioni, che hanno visto l’iniziativa presente nel 90% degli stabilimenti balneari della Marina di Latina, è tornato il III° Trofeo Sport Estate Games.

Organizzato dal Comitato Provinciale Opes Latina e promosso da Città Sport e Cultura, gode del patrocinio del Comune di Latina, del Coni Lazio e Cethegus. Il progetto rivolto alla Marina di Latina, sta coinvolgendo gli stabilimenti balneari dallo scorso 7 luglio 2023, con un’offerta ludico-sportiva variegata e visibilità per gli esercenti coinvolti.

I Games si stanno svolgendo con una formula rivisitata sul lungomare di Latina tutti i venerdì di luglio, con la finale per decretare lo stabilimento vincitore del Trofeo 2023, in programma venerdì 4 agosto.

Fino ad ora sono due le tappe svolte. La prima ha visto partire le attività degli Sport Estate Games dallo stabilimento BagnoMarina. Un pomeriggio intenso ha coinvolto tutti i partecipanti al torneo che si sono sfidati sul campo nei sedicesimi di bocce, briscola, calcio balilla, ping pong, play station e tiro al canestro. Tanto entusiasmo e partecipazione che ha coinvolto persone di tutte le età. La seconda tappa valevole per gli ottavi di finale, si è svolta invece presso il Camping Rio Martino – Oasi di Ambra, che ricordiamo essere il vincitore della passata edizione. Anche qui le sei attività proposte sono state protagoniste ed hanno saputo intrattenere tutti i giocatori accorsi. Si stringe dunque, la cerchia dei potenziali vincitori 2023 che porteranno alla vittoria il proprio stabilimento di appartenenza. Sport Estate Games si conferma per il terzo anno un evento dal grande potenziale che canalizza l’attenzione verso il nostro bellissimo litorale con spirito goliardico, ma senza perdere il gusto della competizione.

Dal lontano 2012 la manifestazione “Sport Estate”, organizzata da Opes Latina, anima ed arricchisce l’offerta sportivo turistica del territorio pontino ed anche quest’anno, sta dando seguito all’iniziativa, nella versione itinerante inaugurata due estati fa.

“Sono oltre dieci anni che il nostro litorale accoglie Sport Estate – commenta Davide Fioriello Segretario Generale Opes – Da tre anni abbiamo studiato una formula itinerante che coinvolge a 360° giovani e adulti in dei veri e propri tornei. Possiamo dire che l’iniziativa continua a riscuotere successo e ad appassionare tutti coloro che si cimentano delle prove. Per quanto impegnativo, ogni anno nel periodo estivo lo staff di Opes si sposta sul lungomare per garantire un’offerta variegata per il territorio”.

A prendere parte all’iniziativa Opes di quest’anno, il Lido Arca Enel, il Lido Circello, il Kusi Beach Club, il Tulum By Lido Astura, il Lido Sandalo, il Lido Satricum – Marechiaro, Amarilly, Tortuga, Nausicaa, Leolo, Lido Nolivè, Totem Lido dei Laghi, Blanco Beach, Piccola Duna, Cancun, Boca Chica, Space Time, BagnoMarina, 4° Chiosco da Umberto, Tropicana, Aeronautica Militare, Hotel Tirreno, Appeal Double View, il Camping Rio Martino-Oasi di Ambra, il Paka’ A Beach.

“Anche quest’anno siamo scesi in campo per offrire un servizio gratuito rivolto a bagnanti e stabilimenti del lungomare – commenta Daniele Valerio presidente del Comitato Provinciale Opes Latina – una tradizione che prosegue e che ci rende orgogliosi dell’operato svolto nel quotidiano e negli anni. Grazie ai nostri sponsor Autoitalia Gruppo Ecoliri, Autoeuropa, Bianchi Assicurazioni, Ibms Design, Net in Progress e ai media partner Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Latina Quotidiano e LatinaCorriere.it”.

Appuntamento con i quarti di finale per venerdì 21 luglio presso Totem Lido dei Laghi a partire dalle 15.30. L’ultima tappa prima della finale si terrà invece il 28 luglio 2023. La finalissima del 4 agosto sarà accolta dallo stabilimento dell’Aeronautica Militare di Latina – distaccamento Straordinario di Foce Verde.