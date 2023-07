Sport Estate Games, partiti i giochi di Opes dal Bagnomarina

Sono partite le attività degli Sport Estate Games dallo stabilimento BagnoMarina. Un pomeriggio ricco di attività ha coinvolto tutti i partecipanti al torneo che oggi si sono sfidati sul campo nei sedicesimi di bocce, briscola, calcio balilla, ping pong, play station e tiro al canestro.

Fautore dell’iniziativa, il Comitato Provinciale Opes Latina, che ha messo in campo tutto il suo staff per animare i pomeriggi estivi del litorale di Latina. L’iniziativa è promossa da Città Sport e Cultura, con il patrocinio del Comune di Latina, di Coni Lazio e Cethegus.

Al termine delle tappe in programma quest’anno con la nuova formula, verrà eletto lo stabilimento vincitore del trofeo 2023.

“Anche quest’anno stiamo dando continuità all’iniziativa dei Games nata due anni fa, offrendo animazione ed attività gratuite su tutto il nostro lungomare – commenta Davide Fioriello Segretario Generale Opes – coinvolgendo i bagnanti di 25 differenti stabilimenti. Il progetto vanta un target variegato tra ragazzi e adulti ed anche persone più anziane. Siamo sempre in campo per offrire le nostre proposte alla città”.

“Grande soddisfazione per l’avvio dell’iniziativa e per il lavoro dello staff affinchè venissero realizzate al meglio le attività – commenta Daniele Valerio presidente di Opes Latina – Siamo contenti di aver strutturato e riproposto il progetto per il lungomare di Latina anche quest’anno, per portare benessere e svago. Ringrazio il BagnoMarina di Emanuele e Gianmarco Martellossi per averci ospitato oggi in questa fase e tutti i presenti. Grazie all’associazione il Grifone nella figura di Pompeo Porcelli e alla Federazione Regionale di bocce che ha fornito il materiale di gioco delle bocce”.

A prendere parte all’iniziativa Opes di quest’anno, il Lido Arca Enel, il Lido Circello, il Kusi Beach Club, il Tulum By Lido Astura, il Lido Sandalo, il Lido Satricum – Marechiaro, Amarilly, Tortuga, Nausicaa, Leolo, Lido Nolivè, Totem Lido dei Laghi, Blanco Beach, Piccola Duna, Cancun, Boca Chica, Space Time, BagnoMarina, 4° Chiosco da Umberto, Tropicana, Aeronautica Militare, Hotel Tirreno, Appeal Double View, il Camping Rio Martino-Oasi di Ambra, il Paka’ A Beach.

Appuntamento con gli ottavi di finale per venerdì 14 luglio presso il Camping Rio Martino – Oasi di Ambra dalle 15.30.

Sport Estate Games si conferma per il terzo anno un evento dal grande potenziale che canalizza l’attenzione verso il nostro bellissimo litorale con spirito goliardico, ma senza perdere il gusto della competizione.