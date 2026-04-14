Sport gratis nel Lazio, torna il bonus da 500 euro per i ragazzi

Da oggi lo sport nel Lazio è più vicino a tutti. Si sono aperte ufficialmente le domande per la seconda edizione dei “Voucher per lo Sport”, l’iniziativa della Regione che mette a disposizione un contributo di 500 euro per i giovani dai 6 ai 18 anni. C’è tempo un mese, fino al 13 maggio, per collegarsi al sito di Sport e Salute e richiedere il bonus, destinato alle famiglie residenti nel territorio regionale con un Isee entro i 50mila euro.

L’opportunità quest’anno è ancora più ricca. I posti disponibili infatti sono aumentati del 21% rispetto alla passata edizione, superando quota 366mila. I ragazzi potranno scegliere tra oltre 5.400 corsi distribuiti in 217 comuni della regione, spaziando tra quasi duemila realtà sportive diverse. Le regole sono state semplificate proprio per venire incontro alle famiglie: per convalidare la presenza basterà timbrare un QR code una sola volta, all’arrivo o all’uscita, e l’impegno richiesto è di appena tre ore mensili (che scendono a un’ora per i ragazzi con disabilità). Una novità interessante è la possibilità di frequentare fino a tre diverse associazioni o centri sportivi contemporaneamente, dando così massima libertà di scelta tra le varie discipline.

“Si tratta di una delle più grandi operazioni – spiega l’assessore allo sport del Regione, Elena Palazzo – per la promozione dello sport nel Lazio. Siamo particolarmente soddisfatti perché tutti i numeri rispetto allo scorso anno sono in crescita. Il successo di questa iniziativa ci dice che abbiamo intercettato un bisogno reale e ci spinge a lavorare in questa direzione. Il bando si rivolge a una platea molto ampia e punta a non lasciare nessuno indietro. Restiamo convinti che lo sport, in quanto strumento per il benessere e per la crescita sana dei ragazzi, sia un diritto che va garantito senza esclusioni. Aver ampliato il numero di associazioni, società ed enti, di corsi, di impianti sportivi e di posti disponibili ci aiuta a raggiungere questo nostro ambizioso obiettivo“.