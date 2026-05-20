“Sport in Centro”: benessere e socialità per gli over 65 a Latina

“Sport in Centro” è il nuovo progetto del Comune di Latina dedicato agli over 65, pensato per promuovere attività motorie, socialità e benessere nei centri anziani del territorio. L’iniziativa, completamente gratuita, è realizzata da Latina Innovazione ASD-APS, ACSD Pepe Blu e Centro Fitness Montello, con il sostegno del programma FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio per l’invecchiamento attivo.

Il progetto, avviato a ottobre 2025, è attualmente in corso e proseguirà fino a luglio 2026, nei Centri Sociali Anziani dei borghi di Latina, portando attività motorie direttamente nei luoghi di aggregazione per favorire l’incontro e contrastare l’isolamento sociale.

Le attività previste includono balli di gruppo e fitness dolce, con esercizi guidati da operatori qualificati e adattati alle esigenze della terza età, con particolare attenzione a mobilità, equilibrio e benessere generale.

L’iniziativa mira a contrastare la sedentarietà e a promuovere uno stile di vita attivo, migliorando la qualità della vita e riducendo il rischio di fragilità e isolamento.

Promuovere uno stile di vita attivo nella terza età significa prendersi cura non solo della salute fisica, ma anche del benessere psicologico e delle relazioni sociali. Nasce con questo obiettivo “Sport e Benessere Over 65”, progetto promosso dal Comitato Provinciale OPES Latina insieme ad ASD In Corsa Libera e Centro Ginnastica Pontino SSD a RL, con il sostegno del programma FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio dedicato all’invecchiamento attivo e all’inclusione sociale.

L’iniziativa prevede attività sportive gratuite rivolte agli over 65 residenti nel Lazio, con particolare attenzione alle persone che vivono sole e che rientrano in determinati requisiti economici. I corsi si svolgeranno presso il Centro Ginnastica Pontino di Latina, in spazi attrezzati e adeguati a garantire attività motorie in sicurezza.

Tra le attività previste dal progetto ci sono:

• Ginnastica dolce, pensata per migliorare mobilità articolare, equilibrio ed elasticità attraverso esercizi a basso impatto;

• Fitwalking, la camminata sportiva guidata che aiuta a migliorare resistenza fisica e circolazione, favorendo allo stesso tempo la socializzazione;

• Pilates senior, adattato alle esigenze della terza età, utile per rafforzare la muscolatura, correggere la postura e ridurre tensioni e dolori muscolari.

Oltre ai benefici fisici, il progetto punta a contrastare fenomeni come solitudine e isolamento sociale, sempre più frequenti nella popolazione anziana. L’obiettivo è creare un ambiente inclusivo e partecipativo, dove l’attività motoria diventi anche uno strumento di condivisione, autonomia e miglioramento della qualità della vita.