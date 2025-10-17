Sport inclusivo, Andrea Minniti convocato ai Mondiali 3vs3 in Porto Rico

Prestigiosa convocazione per Andrea Minniti, atleta dell’Asd InTeam di Latina, che a dicembre rappresenterà l’Italia alla Special Olympics United 3vs3 Basketball World Cup in Porto Rico.

Ventenne, cresciuto nel vivaio della Basket Bee Sermoneta, Andrea ha compiuto un percorso sportivo costante e brillante. Con InTeam ha partecipato a numerose competizioni di Special Olympics, centrando risultati importanti: primo posto alle finali nazionali di Ferentino (seconda categoria), secondo posto a Roseto (prima categoria) e vittoria nel torneo 3vs3 di Roma al Colosseo.

Attualmente è impegnato anche nel campionato di DR2 con la Basket Bee e collabora con InTeam come aiuto allenatore, seguendo i gruppi più giovani.

«Andrea è la dimostrazione di come i limiti possano diventare risorse. Siamo felicissimi di questa convocazione e grati alla Basket Bee e ai tecnici Bruno Carbone e Sarah Paladino per il percorso condiviso», ha dichiarato la presidentessa Alessia Montemurro.