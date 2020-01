Continuano le iniziative rivolte a sostegno dello sport integrato all’interno degli istituti.

Protagonista del progetto SPORTinSEGNA, l’istituto comprensivo A. Volta di Latina grazie alla sinergia del dirigente scolastico Claudia Rossi insieme al corpo docente composto da Tiziano Pugliese, Roberto Di Lieto, Sonia Lungo, Marika Ippolito, Emanuele Sulpizzi, Riccardo Fabozzi e Simona Longo.

Inserito nell’ambito dell’iniziativa “A scuola di sport”, con responsabile il vice presidente nazionale Opes Davide Fioriello, il progetto è stato realizzato anche grazie alla collaborazione sinergica tra Opes e Full Kontact Latina.

In occasione del primo incontro 30 studenti della scuola secondaria di primo grado hanno ricevuto in regalo t-shirt del progetto e si sono sfidati in giochi studiati per stimolare molteplici abilità e competenze tra le quali l’attenzione uditiva, visiva, tattile, la percezione spazio-temporale, la coordinazione, la reattività agli stimoli e lo spirito di squadra.

A loro disposizione per la durata di altri nove incontri a cadenza settimanale, il team composto dai tecnici specializzati della Full Kontact Latina, laureandi e laureati in scienze motorie, nonché campioni nazionali ed internazionali di kick boxing coordinati dal Maestro Tiziano Pugliese.

Andrea Chianese, Andrea Anastasia, Davide Capozzi, Valerio Bizzarri e Federica Di Stasio, con il supporto della dott.ssa Francesca Zaza, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva, questi i loro nomi.

L’avvio dei giochi, preceduto da un breve riscaldamento, ha acceso il desiderio di partecipazione di tutti i presenti. Un’iniziativa che va oltre lo sport e che vedrà il coinvolgimento attivo di ragazzi diversamente abili e normodotati. Un percorso che accompagnerà i giovani alla ricerca di una scuola sempre più inclusiva e ricca di obiettivi da condividere.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti