Sport, nuovo sopralluogo al complesso “San Valentino” di Cisterna

Proseguono i lavori di riqualificazione del complesso “San Valentino”, dove nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo tecnico per verificare lo stato di avanzamento del cantiere.
L’intervento prevede il rifacimento completo della pista di atletica leggera, con nuove aree dedicate a salti e lanci, oltre alla sistemazione del campo da calcio con nuovo manto in erba naturale e impianto di irrigazione.
Alla visita hanno partecipato tecnici comunali, progettisti, rappresentanti della FIDAL e l’assessore allo Sport Katia Capasso.
Secondo il cronoprogramma, i lavori dovrebbero terminare entro il 31 luglio 2026. Durante il sopralluogo sono state valutate anche alcune migliorie per facilitare l’omologazione futura dell’impianto e potenziare l’illuminazione sportiva.
L’investimento complessivo supera i 2 milioni di euro, finanziati in parte con fondi della Presidenza del Consiglio attraverso il “Bando Periferie 2020” e in parte con risorse comunali.
Nei prossimi mesi partiranno anche altri interventi sugli spogliatoi, mentre un terzo lotto riguarderà la riqualificazione della tribuna, delle aree interne e del campo di allenamento.