Sport, quattro nuotatori apriliani conquistano lo Stretto di Messina

Nuova impresa sportiva per il team master dell’Aprilia Sporting Village. A due anni di distanza dal primo gruppo di atleti del pontino capaci di affrontare le acque dello Stretto di Messina, altri quattro nuotatori di Aprilia hanno portato a termine la traversata.

Protagonisti dell’impresa sono stati Marco Tontini, Roberto Campanelli, Michele Bolgia e Marina Aragona, partiti da Capo Peloro e approdati sulla spiaggia di Cattinello. L’evento, organizzato da Luca Giovanni Foletti, fondatore e presidente dell’associazione “Insieme Oltre le Onde”, aveva anche un importante risvolto solidale: sostenere i bambini affetti da malattie rare che necessitano di un trapianto di fegato in tenera età.

Fondamentale, per i quattro atleti, la preparazione estiva condotta presso lo Sporting Village di Aprilia, che ha permesso loro di affrontare l’ardua sfida in tranquillità e gestione.